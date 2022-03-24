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Международное сообщество усилит давление на Путина, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин переступил "красную черту". В связи с этим международное сообщество усилит на него давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Нам нужно делать больше, и в том числе экономически. Можем ли мы сделать больше, чтобы остановить его от использования золотых резервов, например, в дополнение к его денежным резервам? Что мы можем сделать больше, чтобы наложить санкции на SWIFT? А затем нам нужно сделать больше, чтобы оказать украинцам военную поддержку", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что за последний месяц народ Украины показал, что будет бороться за свою страну о чем теперь знает весь мир.

"Огромный факт, который появился за последний месяц, который теперь знает весь мир - это то, что народ Украины будет бороться за свою страну. Они верят в свою страну, любят ее. Они будут защищать ее. Это было то, чего мы не знали месяц назад. Это изменило геополитику. Это означает, что мы обязаны им помочь защитить себя и своих близких", - заявил Джонсон.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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