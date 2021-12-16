Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке 16 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся в продаже на 1 копейку - до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся сразу на 20 копеек - 30,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7811 - 30,8010 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3698 грн/рубль.
Отметим, 15 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,5877- 30,6048 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.
Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Причем украинский регулятор держит курс на этой отметке второй день подряд.