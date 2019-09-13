Киевское метро объявило об изменениях в работе

Киевский метрополитен сообщил, что в воскресенье, 15 сентября, из-за футбольного матча поезда подземки будут курсировать в измененном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, возможно ограничение 15 сентября на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЯ) на вход пассажиров станций", - говорится в сообщении.

В воскресенье будут играть на Олимпийском команды "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов).

Напомним, 7 сентября станция киевского метро "Почайна" была закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о заминировании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход и выход станции метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Льва Толстого".

Кроме того, в Житомире неизвестный сообщил о минировании двух местных высших учебных заведений. Местные СМИ отмечали, что заминировали политехнический университет медицинский институт. На месте происшествия работала полиция, кинологи и взрывотехники.