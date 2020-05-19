Метро в Украине готовят к открытию: Шмыгаль назвал дату и условия

Метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре готовят к открытию
Метро в Киеве, Днепре и Харькове будет открыто уже с 25 мая, но при соблюдении определенных условия. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Премьер уточнил, что действие карантина будет продолжено и после 22 мая, но с новыми смягчениями.
Денис Шмыгаль уточнил, что Украина с 22 числа будет переходить на модель адаптивного карантина. Когда ограничения на уровне государства будут опускаться, но при этом правительство работает вместе с местной властью по показателям заболеваемости, койкомест и тестирований. Эти три параметра будут основными при решении, ужесточать или смягчать карантин в том или ином регионе.
С 22 мая в Украине разрешат:
С 25 мая разрешат работу:
"С 25 числа - мы берем еще время на техническую подготовку - правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", - уточнил премьер-министр.
Ранее мы писали, когда в Киеве откроют торгово-развлекательные центры.
Автор: Светлана Дудукало