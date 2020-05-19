Метро в Украине готовят к открытию: Шмыгаль назвал дату и условия

Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

Метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре готовят к открытию

Метро в Киеве, Днепре и Харькове будет открыто уже с 25 мая, но при соблюдении определенных условия. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Премьер уточнил, что действие карантина будет продолжено и после 22 мая, но с новыми смягчениями.

Денис Шмыгаль уточнил, что Украина с 22 числа будет переходить на модель адаптивного карантина. Когда ограничения на уровне государства будут опускаться, но при этом правительство работает вместе с местной властью по показателям заболеваемости, койкомест и тестирований. Эти три параметра будут основными при решении, ужесточать или смягчать карантин в том или ином регионе.

С 22 мая в Украине разрешат:

движение городского и пригородного транспорта,

проведение спортивных соревнований,

гостиницы (не хостелы) без работы ресторанов и бассейнов.

С 25 мая разрешат работу:

детским садам

метрополитену.

"С 25 числа - мы берем еще время на техническую подготовку - правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", - уточнил премьер-министр.

Ранее мы писали, когда в Киеве откроют торгово-развлекательные центры.

Автор: Светлана Дудукало