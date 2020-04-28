"МЕТРО" присоединилась к обеспечению горячими обедами медиков, которые борются с распространением коронавируса

"МЕТРО Кэш энд Кери Украина" объединила силы с профессиональными клиентами своей сети и присоединилась к социальной кампании по обеспечению горячими обедами медиков, которые лечат пациентов с СOVID-19.

На регулярной основе компания предоставляет все необходимые продукты для приготовления комплексных горячих обедов медикам в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове. В общем – 440 обедов в день.

Партнерами "МЕТРО" в этой социальной инициативе стали ее клиенты – сети ресторанов MAFIA в Киеве, Днепре и Харькове, ресторан украинской кухни "U", холдинг эмоций "!FEST" во Львове.

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" бесплатно предоставляет партнерам качественные продукты для приготовления комплексных горячих обедов.

А рестораны, в свою очередь, бесплатно ежедневно готовят и доставляют 440 обедов в больше десятка медицинских учреждений Днепра (в т.ч. Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова), Львова (в т.ч. Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львов, Львовская областная инфекционная клиническая больница, Львовский областной госпиталь инвалидов войны им. Юрия Липы), Киева и Киевской области (в т.ч. Киевская городская детская клиническая больница №2, Киевская городская клиническая больница №4, Ирпенская центральная городская больница), Одессы (Городская инфекционная клиническая больница), Харьков (Областная детская инфекционная клиническая больница).

"Наша компания откликнулась на призыв Министерства здравоохранения приобщиться к всеукраинской кампании #ПідтримуюЛікарів, объединив усилия с сетью ресторанов MAFIA и Холдинга эмоций "!FEST" в их инициативе с приготовления бесплатных горячих обедов медикам", - рассказывает директор по сотрудничеству с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая.

Кроме больниц, для которых уже готовили обеды партнеры компании, "МЕТРО" предложила добавить еще несколько медицинских учреждений, которыми уже занималась в рамках предыдущих социальных проектов.

Так, в Одессе компания заручилась поддержкой Виктора Титова, бренд-амбассадора "МЕТРО" и владельца ресторана украинской кухни "U".

"Хочу поблагодарить всем нашим партнерам за это сотрудничество, ведь сейчас, как никогда, нам нужно объединяться ради будущего", - заявила Олеся Оленицкая.

Также она от имени компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" выразила "искреннюю благодарность украинским медикам, которые каждый день самоотверженно спасают тысячи жизней украинцев".

Напомним, это уже не первый социальный проект "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" в борьбе с коронавирусом. Компания уже оказывала продовольственную помощь медицинским учреждениям Украины, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, и обеспечила продовольственными наборами 5000 пожилых людей во всех городах присутствия компании.

"МЕТРО Кэш энд Керри" работает на украинском рынке с 2003 г. и сейчас управляет 26 центрами и магазинами оптовой торговли в 18 городах Украины. Компания инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро. Объем продаж компании "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.) составил 627 млн евро.