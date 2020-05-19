Метро в Киеве запустят в понедельник: кто будет ездить и по каким правилам

Метро в Киеве, Харькове и Днепре готовится к запуску. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, "подземка" поедет уже в понедельник, 25 мая. Как будет работать столичное метро, рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

После восстановления работы, жетоны на станциях продаваться не будут. Пассажиры для прохода через турникет смогут использовать исключительно электронные билеты. Но ранее купленные зеленые жетоны использовать будет можно в течение месяца со дня восстановления работы метро.

Для того, чтобы оплатить разовый проезд в метрополитене, можно будет воспользоваться:

KyivSmartCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской картой любой платсистемы на желтых турникетах;

Приложением на смартфонах Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Столичные "льготники", как и прежде, смогут пользоваться "Карточками киевлянина". А те пассажиры, что имеют общегосударственные льготы должны будут предъявлять оригинал удостоверения.

В пресс-службе метрополитена попросили заранее позаботиться о приобретении электронного билета, который можно купить в одном из Т-киосков на остановке общественного транспорта.

Ранее в опубликованном правительством плане выхода из карантина было сказано, что на первом этапе запуска метро оно будет работать в режиме спецперевозок, но судя по официальной информации метрополитена, об этом речь не идет.

В Госпродпотребслужбе также рассказывали про новые правила работы метрополитена. Согласно с ними будет обязательный масочный режим и соблюдение дистанции в вагонах, куда будут пускать не более 100 человек одновременно.

Отметим, что Виталий Кличко недавно показал на видео готовность метрополитена к восстановлению работы, а также попросил правительство разрешить запуск "подземки" с 25 мая.