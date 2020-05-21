Метро в Киеве будет работать по-новому: появились важные правила

Метро в Киеве откроют уже с 25 мая. В столичной подземке заявили о готовности к запуску после больше двух месяцев простоя, а также попросили пассажиров соблюдать новые правила.

В пресс-службе Киевского метрополитена говорят, что пока что не получили официального документа от правительства с датой запуска, но уже готові открыться и полноценно работать.

Но при этом пассажиры обязаны помнить о новых правилах безопасности:

соблюдать дистанцию между собой в 1,5 метра,

использовать защитные маски и перчатки и другие меры предосторожности,

на станциях, перронах, возле касс уже нанесена спецразметка о соблюдении дистанции,

по громкой связи будут информировать пассажиров о мерах безопасности.

"Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - сказала Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена, пишет Сегодня.

Что касается ограничений по количеству пассажиров, то пока в метрополитене ответить на этот вопрос не могут, ведь официальных документов они пока не получили.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что на станциях метрополитена нужно проводить выборочный температурный скрининг и следить за тем, чтоб пассажиры были в масках. Пока же идут дискуссии по поводу количества пассажиров. В одном из вариантов предполагается, что в метро не должно быть стоящих пассажиров, только сидящие.

Ранее в Киевском метрополитене также рассказали, какими платежными средствами можно будет пользоваться при проходе через турникет, а также о том, как долго можно будет пользоваться жетонами.