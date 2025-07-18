В метро Києва жінку побили за проросійські гасла: поліція розпочала перевірку

У київському метро стався інцидент через пасажирку, яка кричала проросійські лозунги. Як результат в неї виник конфлікт з іншим пасажиром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліцію Києва .

Як стало відомо, про цей конфлікт правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж.

Згідно із публікацією, поширеної в Telegram-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим й спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив.

"Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації", - додали в поліції.

Водночас, поліція закликала громадян дотримуватись законності, та якщо ви стали свідком правопорушення - повідомити правоохоронні органи.