В метро Києва жінку побили за проросійські гасла: поліція розпочала перевірку
У київському метро стався інцидент через пасажирку, яка кричала проросійські лозунги. Як результат в неї виник конфлікт з іншим пасажиром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліцію Києва.
Як стало відомо, про цей конфлікт правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж.
Згідно із публікацією, поширеної в Telegram-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим й спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив.
"Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації", - додали в поліції.
Водночас, поліція закликала громадян дотримуватись законності, та якщо ви стали свідком правопорушення - повідомити правоохоронні органи.
Зауважимо, що під час війни кількість зрадників України та мародерів зросла, бо російські спецслужби почали активно вербувати населення та пропонувати грошову винагороду.
Однак виявивши таких агентів РФ, українці можуть повідомляти про них онлайн.
Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.
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