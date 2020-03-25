В "Метинвесте" рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Группа "Метинвест," осознавая риски и опасности, связанные с распространением вируса COVID-19 в мире и в Украине, с 17 марта на всех своих предприятиях ввела особые меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в компании сообщили, что отменены все массовые мероприятия и командировки. Все рабочие помещения и автотранспорт, который доставляет сотрудников предприятий на работу и домой, проходят регулярную санитарную обработку. Столовые переведены в режим буфетов с упакованными продуктами и бутилированной водой.

"Группа налаживает обеспечение персонала необходимыми в период кризиса средствами индивидуальной защиты, несмотря на их дефицит на рынке. Для работников всех украинских предприятий группы закупили более 160 тысяч медицинских масок и респираторов и более 1 миллиона перчаток. Все сотрудники также обеспечены дезинфекторами для рук. Запасы защитных средств пополняются по мере поступления: мы постоянно ищем любые возможные варианты для их закупки, и, как только находим, все эти средства сразу же передаются на предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "Метинвест" готов обеспечивать лечебные учреждения необходимым в условиях нехватки кислорода. В свою очередь, комбинаты ММК имени Ильича и "Азовсталь" уже передают кислород мариупольским городской и областной больницам, перинатальному центру, онкологическому диспансеру, а также всем медицинским учреждениям, которые направляют такой запрос на эти предприятия.

"Группа принимает участие в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом. Санатории-профилактории компании переведены в режим дежурства и готовы в любой момент начать принимать пациентов. На этой неделе "Метинвест" ожидает поставку 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-2019, которые будут распределены между медицинскими учреждениями Киева, Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога", - отметили в компании.

В компании также сообщили, что выделяют деньги на приобретение средств индивидуальной защиты и спецоборудования для сотрудников правоохранительных органов, лабораторий и станций экстренной медицинской помощи.