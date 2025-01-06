Метапневмовірус в Україні: експерт розповіла, чи буде нова пандемія

Відповідаючи на питання, чи є ризик виникнення пандемії саме на основі метапневмовірусу, Виноград зазначила, що його немає.

"Пандемії - ні. Знаєте чому? Тому що ми інфікуємося цим вірусом", - сказала вона.

За словами експерта, половина дітей до року вже інфіковані вірусом, а до п'яти років - 100% всі інфіковані.

"А раз так, та імунітет нам недовготривалий, але якщо вже так, то в нас це називається проепідемічне населення, то у нас вже достатній прошарок захищених осіб і пандемії в нас не буде. Це однозначно", - пояснила Виноград.