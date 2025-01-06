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Метапневмовірус в Україні: експерт розповіла, чи буде нова пандемія

Фото: експерт розповіла, чи буде пандемія метапневмовірусу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

У світі й, зокрема, Україні зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом. Однак ризику виникнення пандемії немає.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, головна експертка з біобезпеки РНБО, докторка медичних наук.

Відповідаючи на питання, чи є ризик виникнення пандемії саме на основі метапневмовірусу, Виноград зазначила, що його немає.

"Пандемії - ні. Знаєте чому? Тому що ми інфікуємося цим вірусом", - сказала вона.

За словами експерта, половина дітей до року вже інфіковані вірусом, а до п'яти років - 100% всі інфіковані.

"А раз так, та імунітет нам недовготривалий, але якщо вже так, то в нас це називається проепідемічне населення, то у нас вже достатній прошарок захищених осіб і пандемії в нас не буде. Це однозначно", - пояснила Виноград.

Що відомо про метапневмовірус

Нагадаємо, у Китаї виявили значний спалах респіраторного вірусу HMPV (метапневмовірусу), який переважно вражає дітей у північних регіонах.

Медики відзначають, що він має ті ж симптоми, що і Covid та грип, викликаючи кашель, нежить чи закладеність носа.

Випадки метапневмовірусу виявили й в Україні. З початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Проте, реальна кількість хворих може бути значно більшою.

Детальніше про вірус метапневмовірус - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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МетапневмовірусЕпідемія