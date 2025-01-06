Метапневмовірус в Україні: експерт розповіла, чи буде нова пандемія
У світі й, зокрема, Україні зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом. Однак ризику виникнення пандемії немає.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, головна експертка з біобезпеки РНБО, докторка медичних наук.
Відповідаючи на питання, чи є ризик виникнення пандемії саме на основі метапневмовірусу, Виноград зазначила, що його немає.
"Пандемії - ні. Знаєте чому? Тому що ми інфікуємося цим вірусом", - сказала вона.
За словами експерта, половина дітей до року вже інфіковані вірусом, а до п'яти років - 100% всі інфіковані.
"А раз так, та імунітет нам недовготривалий, але якщо вже так, то в нас це називається проепідемічне населення, то у нас вже достатній прошарок захищених осіб і пандемії в нас не буде. Це однозначно", - пояснила Виноград.
Що відомо про метапневмовірус
Нагадаємо, у Китаї виявили значний спалах респіраторного вірусу HMPV (метапневмовірусу), який переважно вражає дітей у північних регіонах.
Медики відзначають, що він має ті ж симптоми, що і Covid та грип, викликаючи кашель, нежить чи закладеність носа.
Випадки метапневмовірусу виявили й в Україні. З початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Проте, реальна кількість хворих може бути значно більшою.
Детальніше про вірус метапневмовірус - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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