Местные выборы: ЦИК образовал 532 теризбиркомов

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Их состав будет вскоре обнародован

Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов. В ближайшее время сформированный состав теризбиркомов будет обнародован.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что комиссия образовал 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Таким образом, в установленный законом срок комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.