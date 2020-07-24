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Местные выборы будут проходить в сложных условиях, - ЦИК

Киев, Пятница 24 июля 2020 09:56
Местные выборы будут проходить в сложных условиях, - ЦИК
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса

Местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях из-за изменения избирательного закона и пандемию коронавируса. В центральной избирательной комиссии говорят, что базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса.

Об этом заявил член комиссии Андрей Гевко, передает пресс-служба ЦИК.

По его словам, при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.

Гевко добавил, что ЦИК совместно с Кабинетом министров, Министерством здравоохранения приложит усилия и предпримет необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

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