ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Местные выборы 2020: сколько будет длиться подсчет голосов

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Участковые комиссии будут дольше проводить подсчет голосов на местных выборах. Самый пессимистичный сценарий - до среды после дня голосования.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, открытость списков приводит к более длительному процессу подсчета.

"А если в законодательстве не будет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны, то будут дискуссии. Дискуссия касательно одного бюллетеня может длиться часами", - считает она.

Самые читаемые новости

Как рассказала Айвазовская, территориальные избирательные комиссии будут математически обсчитывать избирательную квоту и рейтинговать кандидатов в списке. Также могут быть разработаны дополнительные IТ-инструменты для осуществления логических проверок.

"Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол - и видите, где у вас ошибка. Если будут IТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при условиях исключительно человеческого фактора, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий", - говорит она.

Напомним, СНБО разрабатывает протокол на случай вспышек коронавируса на избирательных участках, чтобы выборы состоялись во всех регионах, включая "красную зону".

Также в Раде называли условие, при котором могут перенести местные выборы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы