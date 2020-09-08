Местные выборы 2020: сколько будет длиться подсчет голосов

Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Участковые комиссии будут дольше проводить подсчет голосов на местных выборах. Самый пессимистичный сценарий - до среды после дня голосования.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, открытость списков приводит к более длительному процессу подсчета.

"А если в законодательстве не будет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны, то будут дискуссии. Дискуссия касательно одного бюллетеня может длиться часами", - считает она.

Как рассказала Айвазовская, территориальные избирательные комиссии будут математически обсчитывать избирательную квоту и рейтинговать кандидатов в списке. Также могут быть разработаны дополнительные IТ-инструменты для осуществления логических проверок.

"Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол - и видите, где у вас ошибка. Если будут IТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при условиях исключительно человеческого фактора, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий", - говорит она.

Напомним, СНБО разрабатывает протокол на случай вспышек коронавируса на избирательных участках, чтобы выборы состоялись во всех регионах, включая "красную зону".

Также в Раде называли условие, при котором могут перенести местные выборы.