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На месте аварии танкера в Азовском море обнаружили останки людей

Автор: Артур Родивилов

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки членов экипажа. Судно потерпело крушение в Азовском море 24 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что назначили генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Следком России возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после этого инцидента по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отметим, около 19:00 24 октября на нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов", следовавшем без груза, произошел взрыв. Танкер шел из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих была неизвестна.

По данным экстренных служб РФ, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы.

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Напомним, ранее вблизи Маврикия затонул танкер. Из-за повреждения судна произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

Также РБК-Украина писало, что в мае на Находкинском судоремонтном заводе в России произошел взрыв на большой плавбазе "Всеволод Сибирцев".

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