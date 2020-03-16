Места массового скопления людей дезинфицируют во всех областях Украины, - ГСЧС

С целью профилактики коронавируса COVID-19 спасатели проводят мероприятия по дезинфекции мест массового скопления людей во всех областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственный службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 14 марта спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Черкасской области провели дезинфекцию в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая. Женщина, которая проживает в этом доме, недавно вернулась из Италии. У нее подозрение на коронавирус не подтвердился.

Также сотрудники отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская, что в Соломенском районе столицы. В общежитии проживает мужчина, который был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в городе Радомышль.

"13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат. На данный момент пациент находится в инфекционном отделении больницы, до получения дополнительных результатов анализов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, спасатели ГСЧС в Черновицкой области провели дезинфекционные мероприятия с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний. Работники пожарно-спасательных подразделений провели дезобработку средством "Санитаб". К дезинфекции привлекались районные пожарно-спасательные подразделения Управления.

Эти мероприятия проводятся в соответствии с протокольным решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 12 областных центров Украины усилили карантинные меры для недопущения распространения коронавируса: Полтава, Николаев, Суммы, Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Кривой Рог и Харьков.