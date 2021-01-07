Месть за убийство Сулеймани: Ирак выдал ордер на арест Трампа

Судья следственного суда Багдада выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа. Американский лидер фигурирует в деле об убийстве иранского генерала и лидера иракских ополченцев Касима Сулеймани.

Об этом сообщил агентство Associated Press.

Трампа обвиняют в умышленном убийстве. За это преступление предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Наказание Трампа в Ираке является маловероятным, поэтому этот ордер носит больше символический характер, поскольку был выдан в последние дни его президентства.

Как известно, Сулеймани вместе с заместителем лидера Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандисом погибли вблизи аэропорта Багдада в результате удара беспилотника в январе 2020 года. Операцию по ликвидации Сулеймани проводили американские военные по приказу Дональда Трампа.

Это убийство обострило отношения между США и Ираком, в частности, Багдад потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны. Также после этого поддерживаемые Ираном группы активизировали удары по американским силам в Ираке.

Напомним, в конце января прошлого года Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани. По словам президента США, иранский генерал "говорил плохие вещи" о США, и именно из-за этого он приказал его ликвидировать.