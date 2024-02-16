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Месник "Флаєрс" покарав хулігана, захисник "Сент-Луїса" влаштував нокаут: бійки вечора НХЛ

Фото: Марко Сканделла несамовито взявся виправдовувати прізвище (stltoday.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі сутичок на льодових аренах уважно переглядають хайлайти з поєдинків регулярної першості Національної хокейної ліги в Торонто та Сент-Луїсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У провінції Онтаріо бійка спалахнула в дебюті третього періоду протистояння "Мейпл Ліфс" і гостей з "Філадельфії". Нападник "Флаєрс" Ніколя Делор'є залишився незадоволений діями оборонця "Торонто" Сімона Бенуа.

Останній грубо зустрів за воротами Ільї Самсонова оборонця "Філи" Кемерона Йорка. Делор'є схопив кривдника за комір і після невеликої підготовки кілька разів "прописав" правою. Один випад досягнув мети й Бенуа впав на лід, тож рефері зупинили спаринг.

 

 

Схожі мотиви до сутички були і в штаті Міссурі. Щоправда, оборонець "Сент-Луїса" Марко Сканделла виявився готовий помститися будь-кому зі суперників за неповажне ставлення до одноклубника Оскара Сундквіста.

Під гарячу руку 33-річного канадця потрапив на 5 років старший співвітчизник Корі Перрі. Сканделла впевнено повів двобій на кулаках і доволі швидко відправив опонента на лід і притиснув того додолу згори. Рефері виписали обом по 5 хвилин штрафу.

До слова, американський форвард "Торонто" Меттьюз оформив п'ятий хет-трик у нинішньому сезоні.

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