UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканців Києва попередили про ожеледицю: водіям дали рекомендації

Фото: мешканців Києва попередили про ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 22 листопада, очікується ожеледиця. Мешканців столиці просять не користуватись особистим транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У відомстві закликали киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва у зв'язку з ожеледицею та користуватися громадським транспортом.

При цьому в КМДА зазначають, що рух по естакадах, мостах та шляхопроводах є небезпечним для водіїв, оскільки саме на цих місцях виникнення ожеледиці найімовірніше.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що ожеледиця очікується завтра не тільки в Києві, а й ще у низці областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києві