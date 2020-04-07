Меры мэров: как крупнейшие города Украины борются с коронавирусом

Кабинет министров решил с 6 апреля ужесточить карантин по всей стране. Пытаясь пресечь распространение вируса, правительство распорядилось ограничить перевозки внутригородским общественным транспортом.

Воспользоваться им смогут только продавцы продуктовых магазинов и аптек, медики, работники экстренных служб и стратегических предприятий.

Находиться в общественных местах украинцы теперь должны в масках или респираторах и с документами. Ходить по улицам можно группой не более двух человек, не считая детей. Под запрет попало и посещение парков, скверов, детских и спортплощадок.

Ко всему прочему, до 24 апреля остаются закрытыми все ТРЦ, кафе и рестораны. Возобновлять работу метрополитена, межгосударственное и межгородское сообщение в ближайшие три недели Кабмин пока также не намерен.

Впрочем, большинство этих ограничений уже ввело руководство на местах, не дожидаясь распоряжений правительства или парламента. Готовясь к эпидемии, центральная власть включила "позднее зажигание". А потому сейчас она экстренно "латает" экономику и систему медицины, чтобы справиться с эпидемией и ее последствиями.

Отчасти эти проблемы легли на плечи мэров и местного самоуправления, которым пришлось противостоять вспышке вируса среди населения и параллельно обеспечивать функционирование городов в кризисных условиях.

Все в одной лодке

Понимая потенциальные угрозы, мэры и местная власть были вынуждены принимать непопулярные для своих горожан меры. Кто-то – по собственной инициативе, кто-то – по указанию Кабинета министров.

К примеру, киевский городской голова Виталий Кличко одобрил последние шаги правительства по усилению ограничений. Столица была в числе первых украинских городов, где ввели жесткие ограничения, включая остановку наземного транспорта, а также масочный режим.

Были и те, кто поначалу пытался обойтись без жестких шагов. В Харькове местное руководство не спешило закрывать детские сады и школы, чтобы не "осложнять жизнь сотням тысяч родителей". До тех пор, пока за городскую власть не взялась прокуратура области. По словам харьковского мэра Геннадия Кернеса, это решение Кабмин "должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица".

"Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация", – высказался Кернес по поводу решений правительства.

Не сразу в Харькове решились и на закрытие метро. Но после того, как Владимир Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью, тот пошел на попятную. Меры предосторожности и защита харьковчан от коронавируса важнее, чем перевозка пассажиров к местам работы, пояснил тогда мэр.

Надо сказать, что сейчас в городе действует достаточно жесткий карантин, как и во всех городах Украины. А сам мэр призывает харьковчан к "самоизоляции" и "ограничению передвижения вне дома". РБК-Украина попыталось распросить Геннадия Кернеса насчет того, как город противостоит эпидемии, но в комментарии изданию отказали "из-за загруженности".

Поддерживает карантинные меры со стороны правительства и мэр Львова Андрей Садовый, который первым в стране анонсировал ограничения на местном уровне для заведений торговли.

По его мнению, власть потеряла слишком много времени на "раскачку", поскольку ни аппаратов ИВЛ, ни защитной амуниции для медиков не хватает. Львовский городской голова утверждает, что только сейчас все это начали производить в Украине.

И это далеко не единственная проблема, с которой сталкивается местная власть. По словам Садового, сейчас нет монополизированной поставки оборудования от государства. А потому города фактически начинают конкурировать между собой за то, чтобы купить необходимое оснащение. В этих условиях поставщики фактически начинают "выторговывать у городов суммы по принципу "а кто больше".

"Хотя еще два месяца назад можно было понять, что коронавирус распространится на Европу. Но министр здравоохранения, вместо того, чтобы заниматься поставками, поехала на самоизоляцию. И это, по моему мнению, была большая глупость. Надеюсь, что третий министр здравоохранения сможет справиться с управлением", – сказал РБК-Украина Садовый.

Он добавил, что в последнее время коммуникация с центральной властью несколько улучшилась. Например, еженедельно проходит скайп-конференция с президентом и премьер-министром.

Еще в начале марта во Львове был создан штаб по противодействию коронавирусу. А больше недели назад местная власть запустила массовое тестирование всех тех, кто вынужден работать для поддержания жизнедеятельности города – водителей общественного транспорта, медиков, работников соцслужб, продовольственных магазинов и аптек. Обеспечить Львов экспресс-тестами удалось благодаря благотворителям, пояснил Садовый.

Жесткого карантина, который инициировало правительство, придерживается и Одесса. Сейчас в городе работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и экспертный совет, состоящий из инфекционистов и анестезиологов, рассказал РБК-Украина одесский мэр Геннадий Труханов. Этот совет разрабатывает рекомендации и занимается стратегическим планированием, как противостоять эпидемии с учетом "особенностей региона".

Труханов считает, что со стороны центральной власти "было правильным ввести более жесткие меры, которые имеют правовые последствия". Он пояснил, что до последнего все ограничительные меры "были рассчитаны на сознательность и самоорганизацию граждан".

"С другой стороны, практика показала, что Украине еще очень далеко, допустим, до демократической Швеции, где существует высокий уровень доверия между гражданским обществом и государством", – уточнил одесский мэр.

Двойной удар

Многим городам пришлось перекроить свои бюджеты, чтобы выделить дополнительные средства на преодоление эпидемии. В частности – на закупку аппаратов ИВЛ, тестов и оснащения для лабораторий.

Кроме того, в Киеве, Львове и Одессе власть собирается ежемесячно из собственных бюджетов доплачивать от пяти до десяти тысяч гривен медикам, которые борются с коронавирусом. Также в этих городах решили освободить от платы все предприятия, которые арендуют коммунальные помещения, но были вынуждены закрыться на карантин.

Фактически пока что вся нагрузка легла на города, которым помогают волонтеры и бизнес, объяснил Труханов. На борьбу с распространением и выявлением коронавируса Одесса уже направили порядка 158 млн гривен.

"Из местных бюджетов идут огромные средства на оснащение больниц, защиту и стимулирование наших медиков, на дезинфекцию. При этом из государственного бюджета мы не получили ни копейки. Наоборот, имеем существенную недоимку в местные бюджеты. А это недофинансирование социальных и других программ", – рассказал городской голова Одессы.

Правда, по словам Труханова, пандемия и трудности сплотили мэров, которые сейчас пытаются координировать свои действия.

Один из примеров – общее заявление 23 мэров – членов Ассоциации городов Украины (АГУ), когда Верховная рада лишила местные бюджеты части доходов. Речь идет об "антикоронавирусном" законе №3220 о поддержке налогоплательщиков и уточняющем его документе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях.

Первый парламентарии приняли в середине марта. Ним Рада освободила бизнес от некоторых платежей. В частности, до конца апреля – от платы за землю и налога на недвижимое имущество, которые идут в местные бюджеты.

Мэры областных центров восприняли эти инициативы в штыки и написали открытое письмо с замечаниями к руководству государства.

В документе №3275, принятом на прошлой неделе, некоторые замечания Ассоциации городов учли, но большую часть Рада все же проигнорировала. Согласно этому закону, бизнес не будет уплачивать земельную плату и налог на имущество только за март.

По словам главы АГУ, мэра Киева Виталия Кличко, из-за налоговых льгот и других ограничений местные бюджеты потеряют минимум 12,4 млрд гривен. Только столица недополучит примерно 1,6 млрд гривен, отметил Кличко. По его словам, депутаты обеспечили отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. Тогда как сегодня главный фронт борьбы с коронавирусом – на местах.

"У общин не останется средств на зарплаты медикам, учителям, работникам социальных и коммунальных служб. Органы местного самоуправления, можно сказать, остались один на один с пандемией. Мэры городов и городков закупают маски, средства защиты для врачей, оборудование, ищут средства и спонсоров. Поэтому важно, чтобы центральная власть слышала местные общины, их потребности и замечания", – прокомментировал РБК-Украина Кличко.

Более критически по поводу налоговых новаций высказался мэр Днепра Борис Филатов. По его оценке, бюджет города может недополучить 300 млн гривен.

"Весь мир помогает пострадавшим городам огромными финансовыми вливаниями, а они принимают закон, который окончательно грабит местное самоуправление… Люди, провалившие госбюджет и уронившие промпроизводство, штампующие безумные законы, не читая их, теперь решили запустить свои грязные и кривые руки в деньги территориальных громад", – написал он на своей странице в Facebook, реагируя на принятие закона №3220.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Борису Филатову, чтобы подробнее узнать о том, как город переживает эпидемию, но нам отказали, сославшись на "занятость".

Потери бюджета Одессы от "антикоронавирусных" законов и прочих ограничений по ожидаемым прогнозным расчетам на 2020 год составят около 100 млн гривен, рассказал мэр города Геннадий Труханов.

"И если Одессе эти законы нанесли ощутимый, но не критичный удар, то для многих небольших городов, где налог на землю и недвижимость является основным источником доходов, по сути, это нокаут", – отметил Труханов.

Многие страны создают отдельные фонды в поддержку бизнеса, людей, нуждающихся в защите, и даже выделяют дополнительные средства городам, пояснил Андрей Садовый. Тогда как в Украине у городов деньги фактически забирают. При этом и Садовый, и Труханов уточнили, что никаких предварительных консультаций с местной властью по этому поводу не проводилось.

"Вы можете сегодня закрыть много различных государственных институтов и никто этого даже не почувствует. Но если город не будет функционировать хотя бы один день – это катастрофа. Водоснабжение, теплоснабжение, роддома, похоронные бюро, больницы, поликлиники, онлайн-обучение – это все город – от рождения человека до его смерти", – сказал Садовый.

В интервью РБК-Украина первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что это – временные законы. По его словам, нужно понимать нынешние обстоятельства, ведь у многих отраслей забрали намного больше.

"По-другому никак. У нас карантин, у нас нормально не работает экономика и под угрозой медицинская система в случае, если случится резкий пик заболеваемости. Я понимаю мэров, им также нужно коронавирусу противостоять, и у них стоит много задач на местном уровне. Активная и конструктивная работа с ОГА может восполнить недостающие ресурсы. Это позволит эффективней справляться в такой сложной ситуации", – сказал Корниенко.

Для местного самоуправления коронавирус стал таким же вызовом, как и для центральной власти. Многим мэрам пришлось перебрать на себя ручное управление ситуацией. Нельзя списывать со счетов и тот факт, что вспышка COVID-19 выпала на год местных выборов.

В октябре многие мэры и главы ОТО будут бороться за переизбрание. А потому карантин и коронавирус станет для них своего рода контрольным тестом на "профпригодность" и способность защитить город от реальной угрозы.