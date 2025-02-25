Смерть дитини у морозильній камері. Лубінець розповів нові деталі трагедії в Одесі

Після резонансної історії зі смертю хлопчика в Одесі, тіло якого знайшли у морозильній камері, у соцслужбах міста було проведено перевірки. Інформацію передали правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмана Дмитра Лубінця.

"Такі випадки не повинні залишатися без належного реагування. За моїм дорученням був проведений моніторинговий візит до низки закладів та установ в Одеській області", - повідомив Лубінець.

Результати перевірки виявили, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, без родини та соціальних звʼязків.

Зазначається, що вона народила першу дитину в 16 років, але орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність.

Виявилося, що служби у справах дітей Одеської області не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах.

Центри соціальних служб, за словами Лубінця, ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які потребують підтримки.

"Офіс Омбудсмана ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Інформацію передано до Офісу генпрокурора та Нацполіції України для проведення подальшого розслідування", - повідомив Лубінець.