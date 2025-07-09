Мерц про війну Росії проти України: дипломатія вичерпана

Найбільша комбінована атака на Україну 9 липня

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня Україна зазнала наймасштабнішої повітряної атаки від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська масово застосували дрони-камікадзе та ракети, спричинивши вибухи у Києві та в кількох інших регіонах.

Найпотужніший обстріл цієї ночі зафіксовано в Луцьку - місто стало основною ціллю найбільш масованої атаки з використанням дронів і ракет за весь час війни. У результаті обстрілу в місті спалахнули пожежі.

Також під ворожим ударом опинилася Київська область. Зокрема, однією з цілей противника виявися район Броварів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у цій атаці Росія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження. Серед них - 728 дронів різних типів, зокрема сотні дронів-камікадзе.

Більше подробиць про комбіновану атаку, що відбулася в ніч на 9 липня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що український президент Володимир Зеленський наголосив, що це була показова атака. Він підкреслив, що саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, Росія все відкидає.

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