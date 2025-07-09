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Мерц про війну Росії проти України: дипломатія вичерпана

Німеччина, Середа 09 липня 2025 11:48
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Мерц про війну Росії проти України: дипломатія вичерпана Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після найпотужнішої нічної атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні у Німеччині заявили, що дипломатичні засоби щодо Москви вичерпані, а Київ може й надалі розраховувати на допомогу.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

Мерц пообіцяв продовжити й надалі надавати німецьку допомогу Україні.

Водночас під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі він розкритикував Росію за те, що вона вночі здійснила найсерйозніші атаки на цивільні цілі в Україні.

"Дипломатичні засоби вичерпані", - наголосив канцлер.

Найбільша комбінована атака на Україну 9 липня

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня Україна зазнала наймасштабнішої повітряної атаки від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська масово застосували дрони-камікадзе та ракети, спричинивши вибухи у Києві та в кількох інших регіонах.

Найпотужніший обстріл цієї ночі зафіксовано в Луцьку - місто стало основною ціллю найбільш масованої атаки з використанням дронів і ракет за весь час війни. У результаті обстрілу в місті спалахнули пожежі.

Також під ворожим ударом опинилася Київська область. Зокрема, однією з цілей противника виявися район Броварів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у цій атаці Росія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження. Серед них - 728 дронів різних типів, зокрема сотні дронів-камікадзе.

Більше подробиць про комбіновану атаку, що відбулася в ніч на 9 липня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що український президент Володимир Зеленський наголосив, що це була показова атака. Він підкреслив, що саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, Росія все відкидає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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