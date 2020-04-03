Меркель заявила о замедлении распространения COVID-19 в Германии

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

При этом ослаблять ограничения в Германии не планируют

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Меркель, в последних данных Института имени Роберта Коха она видит первые признаки замедления распространения коронавируса в Германии.

"Рост количества новых подтвержденных случаев заражения происходит немного медленнее, чем еще несколько дней назад. Это правда, что последние данные Института имени Роберта Коха, какими высокими они не являются, очень осторожно внушают немного надежды", - заявила она.

При этом Меркель исключает ослабление ограничительных мер в Германии в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Меркель вышла из самоизоляции, где она находилась после того, как у ее врача обнаружили коронавирус. Три проверки не обнаружили коронавирус в организме канцлера Германии.

Также РБК-Украина писало, что в Германии ввели жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Правительство запретил немецким гражданам собираться больше, чем по двое. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространение коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Евросоюза.