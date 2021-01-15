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Меркель требует "очень быстрых действий" после рекордных смертей из-за COVID-19 в Германии

Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель требует "очень быстрых действий" для противодействия распространению мутаций COVID-19. В четверг она провела встречу высокопоставленных чиновников своей партиии ХДС.

Об этом пишет Reuters.

Меркель скказала высокопоставленным официальным лицам христианских демократов, что она хотела бы провести встречу с региональными лидерами 25 января. Она отметила необходимость обсудить более жесткие меры в связи с коронавирусом.

"Вирус можно остановить только с помощью дополнительных усилий", - цитируют ее участники встречи.

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Хотя общее количество смертей на душу населения в Германии с начала пандемии остается намного ниже, чем в Соединенных Штатах, ежедневная смертность на душу населения с середины декабря часто превышает уровень США. Ежедневное число погибших в Германии в настоящее время составляет около 15 смертей на миллион человек по сравнению с 13 смертельными случаями в США на миллион.

РБК-Украина писало, что в Германии за среду, 13 января, зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это самый большой суточный прирост за период пандемии.

Ранее сообщалось, что в Германии могут остановить работу общественного транспорта из-за ужесточения карантина.

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