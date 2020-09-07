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Меркель может связать "Северный поток-2" с ответом РФ на отравление Навального

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального. При этом пока рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент с Навальным.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

Сообщается, что Меркель поддерживает заявления министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции Берлина по поддержке проекта "Северный поток-2".

"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", - отметил Зайберт.

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Bloomberg пишет, что это существенное изменение в позиции Меркель, которая в конце августа утверждала, что "Северный поток-2" должен быть достроен, а отравление Навального будет отдельным вопросом.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила введение санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

До этого претендент в лидеры партии ХДС Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство газопровода "Северный поток-2".

На прошлой неделе стало известно, что Навального отравили ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к нападению мог быть причастен Кремль, а некоторые политические силы в Германии выступили за введение санкций против "Северного потока-2".

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Новости Украины ГерманияНавальныйСеверный поток-2Санкции