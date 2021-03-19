Меркель не против сделать прививку вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 19 марта, что сделала бы прививку от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Регулятор ЕС (ЕМА) накануне подтвердил безопасность этой вакцины.

Об этом глава немецкого правительства заявила на пресс-конференции после встречи с главами федеральных земель, передает Reuters .

"Я получила бы прививку вакциной от AstraZeneca", - сказала Меркель.

Напомним, 18 марта после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными побочными эффектами ряд европейских стран сообщил о возобновлении вакцинации препаратом AstraZeneca.

18 марта Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не обнаружил возможности увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. В частности, были проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили препаратом AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.