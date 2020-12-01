ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Меркель предупредила о возможности третьей волны коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса. Чтобы это предотвратить она призвала граждан проявить осторожность в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас в Германии число новых заражений коронавирусом стабилизировалось после того, как в начале ноября был введен частичный локдаун.

"Зимой нам нужно быть очень, очень осторожными. В противном случае у нас будет новая волна (коронавируса - ред.)", - заявила Меркель.

Самые читаемые новости

Канцлер Германии также выступила против планов региональных правительств разрешить отелям принимать семьи на Рождество. Меркель считает, что это может усугубить распространение COVID-19 в стране.

Отметим, за прошедшие сутки в Германии зафиксировали более 14 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже более миллиона человек.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии рассматривает возможность продления карантина в стране до марта.

Также сообщалось, что Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияАнгела МеркельКоронавирус