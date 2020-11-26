Меркель хочет закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует на уровне Европейского союза запретить работу горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы. Она считает это необходимым для того, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Меркель считает необходимым закрыть все горнолыжные курорты Европы до января.

"Я открыто скажу, что это будет непросто, но мы постараемся (закрыть горнолыжные курорты в Европе - ред.)", - заявила Меркель.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что системы здравоохранения Европы истощены из-за коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии продлили карантинные ограничения до 20 декабря. Изначально карантин планировали отменить в конце ноября, но из-за роста заболеваний COVID-19 было принято решение о его продлении.

Также сообщалось, что в Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря.

Добавим, за прошедшие сутки от коронавируса в мире умерли почти 12 тысяч человек. Это новый антирекорд с начала пандемии.