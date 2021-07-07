Мэрию Каменского обвинили в передаче центральной площади под строительство МАФов

Жители Каменского Днепропетровской области возмущены тем, что прямо в центре города на газонах начали строить торговые ларьки. Разрешение на строительство МАФов дал городской голова Андрей Белоусов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Обозреватель ".

"Часть коммунальной земли была продана компании, близкой к мэру. Каменчан такая ситуация очень возмутила, и они вышли на протесты. Тем более строительство не вписывается в центральную площадь города - Майдан Героев, часть которого оно заняло", - говорится в публикации.

На возмущение местных жителей и электронную петицию с требованием прекратить застройку в мэрии ответили, что все законно. Однако главный архитектор Каменского Юлия Саенко официально сообщила, что строить на Майдане Героев законом запрещено.

На фоне скандала в мае этого года полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства по ст. 197-1 УК.

Как стало известно журналистам, участок по адресу переулок Шевченко-4В мэрия продала компании "Укрконсалтинг групп", руководителем которой значится Даниил Хомуха. Он же оказался совладельцем десятков фирм, среди которых "Консалтинг менеджмент", долю в которой продал жене мэра Анастасии Белоусовой.

Кроме того, "Укрконсалтинг групп" связана с Мариной Фадеевой, приходящейся родной сестрой кума мэра Александра Иванова. Она же основала ОО "Бджола" под одноименную партию Белоусова. Именно через счета этой общественной организации оплачивалась вся реклама в социальных сетях во время предвыборной кампании.

Журналисты подозревают, что такие тесные связи с руководством города помогли Хомусу в статусе ФЛП выиграть тендер на монтаж сигнализации в коммунальном предприятии "Городская аптека", а также заниматься установкой отопления с разрешения исполкома горсовета.