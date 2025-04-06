Мережу сколихнув фейк про смерть затриманого чоловіка у Харкові: поліція надала пояснення

"Інформація про нібито смерть чоловіка під час спілкування з поліцейськими у Харкові - не відповідає дійсності", - йдеться в заяві прес-служби Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Контекст: про який випадок йдеться

Варто зазначити, що у суботу ввечері у харківських пабліках й на Telegram-каналах з'явилися публікації про те, що у центрі Харкова представники правоохоронних органах зупинили чоловіка на вулиці та начебто застосували щодо нього силу.

В мережі писали, що громадянина, який показав поліцейським свої документи, начебто не відпускали, після цього у чоловіка стався епілептичний напад. Також були в інтернеті розповіді, що це закінчилося смертю чоловіка.

Крім того, в соціальних мережах та на Тг-каналах публікували кадри нібито з місця події.

В інтернеті з'явилися повідомлення про начебто смерть чоловіка у Харкові, якого зупинили ліцейські (фото: скрін з мережі)

Що кажуть в поліції

"5 квітня в Київському районі патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП. У чоловіка стався епілептичний напад", - йдеться в заяві Поліції Харківської області.

При цьому зазначається, що поліцейські "викликали медиків, які доставили його до лікарні".

"Після стабілізації стану чоловіка його відпущено додому", - розповіли в поліції, та закликали громадян не поширювати фейки, і довіряти лише офіційним джерелам.

Вкиди про ТЦК та посилення мобілізації

Нагадаємо, що українців з початку повномасштабної війни попереджають про масове поширення фейків. Зокрема, росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України.

Близько двох тижнів тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий вкид про начебто викрадення працівниками ТЦК чоловіка з дитиною в Херсонській області. Та звертали увагу, що поширене в мережі відео - постановочне

На початку березня в ЦПД зазначали, що у соцмережі X масово почали поширювати фейки про мобілізацію в Україні.

Додамо, що раніше у мережі також поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі, проте поліція це спростувала.