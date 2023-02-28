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У мережі з'явилося відео із румунською технікою біля кордонів Молдови. Воно виявилося фейком

Фото: Румунія спростувала фейк про переміщення військової техніки до кордону з Молдовою (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі поширили відео нібито переміщення румунської військової техніки до кордонів з Молдовою. Міноборони Румунії спростувало цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

"Неправдиво (і з явною метою викликати паніку) відеоматеріал від 27 лютого 2023 року подається як "переміщення румунських систем протиповітряної оборони до кордону з Республікою Молдова сьогодні вранці", - заявили в Міноборони Румунії.

У відомстві пояснили, що насправді відеоматеріал, який використовувався для поширення цього фейку, в якому фігурують, зокрема системи HIMARS і Gepard з румунських військових підрозділів, було зроблено наприкінці листопада 2022 року в центрі Алба-Юлії з нагоди підготовки до військової церемонії, організованої з нагоди святкування Національного дня Румунії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Міноборони Росії нафантазували про нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю ЗСУ.

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