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В мережі з'явилось відео українських військових з французькими танками AMX-10RC

Фото: AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вже опановують легкі французькі танки AMX-10 RC.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

На опублікованому відео видно, як бійці проводять випробування гідравлічних можливостей бронемашини.

AMX-10 RC має колісну формулу 6×6. Його оснащено системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Це дозволяє бронемашині ефективно ховатись у складній місцевості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що легкі французькі танки AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.

У лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримала наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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