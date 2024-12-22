У мережі з'явилось відео з нібито військовими-жебраками під ТЦ в Києві: поліція відреагувала
В мережі шириться інформація про те, що нібито військові просять допомоги у людей під ТЦ в Києві. Це виявилось не правдою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому двоє чоловіків - один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у воєнну форму без розпізнавальних знаків, перебували біля торгівельного центру в Дарницькому районі та просили у громадян кошти, представляючись колишніми військовими ЗСУ.
Під час спілкування з автором ролика, дійсним колишнім військовим та учасником бойових дій, чоловіки скаржились на відсутність виплат, у зв’язку з чим вони змушені жебракувати.
Вказаний допис набрав близько двохсот тисяч переглядів й активно поширювався користувачами на інших інтернет-платформах, що, своєю чергою, створювало у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.
Що відомо про цих людей
Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсону, який нещодавно переїхав до столиці. Обидва не мали жодного відношення до Сил оборони країни й раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів.
Свого співрозмовника останні ввели в оману, оскільки перебували в скрутному положенні.
"Поліцейські провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу", - наголосили в поліції.
Правоохоронці також закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян - критично ставитись до провокаційних новин в інтернеті.
Фейки в ЗСУ
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни масово запустили ІПСО з нібито "отруєною водою" для Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.
Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас, ще на початку осені ми повідомляли, що Кремль реалізовує масштабні інформаційні кампанії проти України та Заходу в соціальних мережах для просування власних інтересів.
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