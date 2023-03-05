У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley

Достеменно невідомо, де проходили тренування українських бійців. Але, швидше за все, вони мали місце у Польщі або Німеччині.

До того ж, не зрозуміло, коли саме були зняті ці відео.

Нагадаємо, у середині лютого у Пентагоні повідомили, що перша група українських бійців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Захисники проходили тренування, у тому числі, й на Bradley.

РБК-Україна також розповідало, що Україна отримає від США унікальні М7 ​Bradley ​BFIST, що призначені для ведення далекобійного високоточного вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.