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У мережі з'явилось відео колони ПВК "Вагнера" на одній з трас Білорусі

Фото: колону вагнерівців помітили у Білорусі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 15 липня, до Білорусі ймовірно прибула велика колона найманців ПВК "Вагнера". Відповідне відео було опубліковано у соцмпережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Відео було знято нібито вранці 15 липня в Гомельській області. Однак як з'ясував "Гаюн", насправді відео було знято в Могильовській області, на трасі Р43 біля села Лебедівка. Це є додатковим підтвердженням маршруту колони, яка ймовірно рухалась до наметового містечка у напрямку Осиповичів.

"Аналіз відео показує, що його було зроблено о 5-й ранку 15 липня, а це означає, що кордон РФ-РБ ця колона перетнула пізно вночі близько 03:00, адже від прикордонного переходу на кордоні РФ-РБ "Звенчатка-Понятівка" їхати 110 км - це 1,5-2 години", - сказано у повідомленні.

Передислокація "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А ось 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.

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