У мережі з'явилися відео з місця падіння ракети у Білорусі

У мережі оприлюднили кілька відео з місця падіння уламків ракети у Брестській області, яке сталося сьогодні, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nexta у Twitter.

На відео можна помітити уламки ракети, яка впала в поле в Іванівському районі Брестської області, що межує з Волинською областю.

Також на кадрах також видно, що білоруські спеціалісти вимірюють розмір уламків.