У мережі з'явилися відео з місця падіння ракети у Білорусі
У мережі оприлюднили кілька відео з місця падіння уламків ракети у Брестській області, яке сталося сьогодні, 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nexta у Twitter.
На відео можна помітити уламки ракети, яка впала в поле в Іванівському районі Брестської області, що межує з Волинською областю.
# Bieloruský State Media публікується відео з missile wreckage, які несуть протягом довкола village Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1- NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022
Також на кадрах також видно, що білоруські спеціалісти вимірюють розмір уламків.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, Білорусь заявила, що на її території впала ракета, яка нібито була випущена з України.
Пізнішеу Повітряних силах ЗСУ заперечували причетність до інциденту. При цьому в Міноборони України заявили про готовність провести розслідування, але згадали про можливу провокацію Росії.
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