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У мережі з'явилися відео з місця падіння ракети у Білорусі

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Четвер 29 грудня 2022 21:01
У мережі з'явилися відео з місця падіння ракети у Білорусі Фото: у мережі з'явилися відео з місця падіння ракети в Білорусі (t.me/Hajun_BY)
Автор: Іван Носальський

У мережі оприлюднили кілька відео з місця падіння уламків ракети у Брестській області, яке сталося сьогодні, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nexta у Twitter.

На відео можна помітити уламки ракети, яка впала в поле в Іванівському районі Брестської області, що межує з Волинською областю.

Також на кадрах також видно, що білоруські спеціалісти вимірюють розмір уламків.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, Білорусь заявила, що на її території впала ракета, яка нібито була випущена з України.

Пізнішеу Повітряних силах ЗСУ заперечували причетність до інциденту. При цьому в Міноборони України заявили про готовність провести розслідування, але згадали про можливу провокацію Росії.

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