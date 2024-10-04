У мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей: що відомо

У мережі почав поширюватися новий смертельний флешмоб серед дітей. Діти на камеру вдихають небезпечні та отруйні пари побутових токсичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця .

Він зазначив, що вдихання таких речовин може мати серйозні наслідки для здоров’я і життя дитини.

"Я, як Омбудсман, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції", - повідомив Лубінець.

Він також звернувся до батьків дітей та закликав їх бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, а також свідомо ставитися до кіберзагроз.

"Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", - пояснив омбудсмен.

Раніше ми розповідали, що цей небезпечний флешмоб отримав назву хромінга або хаффінга. Він активно поширюється як в Україні, так і за кордоном серед дітей. Медики у всьому світі стурбовані його популярністю та попереджають про велику кількість наслідків для дітей.

Небезпечні флешмоби для дітей у мережі

В Україні та світі поширювалися небезпечні флешмоби для дітей в інтернеті, які могли нести серйозну загрозу життю та здоров'ю дітей. Їх кількість збільшувалася у міру того, як інтернет-мережа ставала все доступнішою. Ось деякі з найвідоміших таких випадків:

"Синій кит" (Blue Whale Challenge) - небезпечна "гра", що поширювалася через соцмережі у середині 10-их. Підліткам давали завдання, які включали самопошкодження, а фінальне завдання могло бути пов'язане із суїцидом. "Момо" - через месенджери та соціальні мережі дітям у всьому світі надсилали страшні зображення персонажа на ім'я Момо, погрожували їм та закликали виконувати небезпечні завдання. Флешмоб також мав шокуючі наслідки для психічного стану дітей. "Зникни на 24 години" - дітей закликали зникнути з дому на добу, не повідомляючи батьків. Це провокувало паніку серед батьків у всьому світі. Флешмоб розслідувався правоохоронцями. "Тричі стукни" (Knockout Challenge) - цей флешмоб закликав дітей несподівано вдарити перехожих, записуючи це на відео. Такі дії спричиняли серйозні травми та насильство. Вони розслідувалися поліцією.

Автори цих небезпечних флешмобів використовують вразливість дітей. Тому важливо вести роз'яснювальну роботу серед дітей та батьків щодо небезпек, пов'язаних із неконтрольованим використанням інтернету.

До слова, у ВООЗ нещодавно закликали почати контролювати використання смартфонів серед неповнолітніх, оскільки вони становлять загрозу для їх ментального здоров'я.