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У мережі повідомили, що в Одесі ТЦК затримав чоловіка з олігофренією: реакція військових

Фото: в Одесі спалахнув новий скандал за участі ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що ТЦК в Одесі нібито затримав чоловіка з вадами серця та олігофренією. Військові зазначають, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався 30 травня. У мережі шириться відео, за словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси, був затримали чоловік з нібито вадами серця та олігофренією. Його доставили його до збірного пункту, де він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.

В Одеському обласному ТЦК заявляють, що за нормами законодавства громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

"Однак, в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

ТЦК підтверджує, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним, а при цій процедурі не були порушені норми законодавства.

Також у ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану та мобілізації все військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи.

 

Інші скандали з ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області спалахнув скандал, оскільки у Мукачеві був триманий водій, які перевозив ліки. ТЦК затримав його, оскільки перевізник не мав при собі військово-облікових документів.

Також нещодавно в Одеській області співробітники ТЦК затримали підлітка. ТЦК заявив, що проводить перевірку інциденту.

У Львівській області представники військкомату затримали медиків онкоцентру і це нібито зупинило роботу медичного закладу.

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ОдесаТЦКМобілізація в Україні