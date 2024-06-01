У мережі повідомили, що в Одесі ТЦК затримав чоловіка з олігофренією: реакція військових

Інцидент стався 30 травня. У мережі шириться відео, за словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси, був затримали чоловік з нібито вадами серця та олігофренією. Його доставили його до збірного пункту, де він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.

В Одеському обласному ТЦК заявляють, що за нормами законодавства громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

"Однак, в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

ТЦК підтверджує, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним, а при цій процедурі не були порушені норми законодавства.

Також у ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану та мобілізації все військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи.