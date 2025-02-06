В мережі пишуть про вбивство хлопця співробітниками ТЦК, поліція спростовує

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію, в якій йдеться, що 31 січня близько 8:00 біля магазину в селищі Краснопавлівка Лозівського району поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагались насильно мобілізувати молодого хлопця та нанесли йому тілесні ушкодження.

Після чого нібито посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

Однак, за даними правоохоронців, в ході перевірки встановлено, що поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП.

Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП.

Ба більше, правоохоронці розшукали начебто "вбитого хлопця" та опитали його. Він повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення застосунку "Резерв+" молодика відпустили.

"Конфліктів та фактів незаконного затримання він не підтвердив", - підсумували в поліції.