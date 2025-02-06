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В мережі пишуть про вбивство хлопця співробітниками ТЦК, поліція спростовує

Харківська область, Четвер 06 лютого 2025 19:31
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В мережі пишуть про вбивство хлопця співробітниками ТЦК, поліція спростовує Фото: в мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК. Правоохоронці спростували це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію, в якій йдеться, що 31 січня близько 8:00 біля магазину в селищі Краснопавлівка Лозівського району поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагались насильно мобілізувати молодого хлопця та нанесли йому тілесні ушкодження.

Після чого нібито посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

Однак, за даними правоохоронців, в ході перевірки встановлено, що поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП.

Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП.

Ба більше, правоохоронці розшукали начебто "вбитого хлопця" та опитали його. Він повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення застосунку "Резерв+" молодика відпустили.

"Конфліктів та фактів незаконного затримання він не підтвердив", - підсумували в поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Полтавській області невідомий застрелив працівника ТЦК на АЗС під час супроводжування мобілізованих. До цього повідомлялось, що злочинця шукають, а з ним втік один з військовозобов'язаних, яких супроводжували військовослужбовці ТЦК.

Крім того, 13 січня в Харкові було скоєно напад на працівників ТЦК. Одного зі зловмисників затримала поліція.

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