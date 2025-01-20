У мережі пишуть, що військові побили чоловіка у Харкові: реакція ТЦК

У понеділок, 20 січня, у соцмережах поширюється відео, на якому зафіксований конфлікт між цивільною особою та військовослужбовцями групи оповіщення. У коментарях розповідають про нібито побиття військовозобов’язаного співробітниками територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові.

РБК-Україна розповідає, що у Харківському ОТЦК та СП пояснили, що відбувається на відео.

У ТЦК зазначають, що усі звинувачення є абсолютно бездоказовими і не відповідають дійсності. Також, зазначають у дописі, неправдивими є твердження, що військовослужбовці перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Пояснюють, що під час проведення заходів оповіщення групою, до складу якої входили військовослужбовці районного ТЦК та співробітник Національної поліції, громадянин був зупинений для перевірки документів. Втім, чоловік почав поводити себе неадекватно, застосував перцевий балончик, спрямовуючи його в обличчя одного з військовослужбовців, і втік з місця події.

При повторній спробі перевірити документи, чоловік знову використав балончик і почав кричати, впав на тротуар, імітуючи напад, після чого знову втік. Таким чином, до конфлікту призвели протиправні дії саме громадянина.

Інформацію щодо інциденту передано до правоохоронних органів, і в разі необхідності командування РТЦК та особовий склад готові надати повне сприяння у слідчих діях.

У Харківському ОТЦК наголошують, що військовослужбовці ТЦК та СП виконують службові обов'язки в умовах воєнного стану, і будь-які спроби перешкоджання їхній роботі є протиправними. Також закликають до перевірки інформації, що поширюється неперевіреними особами, з метою уникнення провокацій та збереження стабільності в українському суспільстві.