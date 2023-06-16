У мережі пишуть про перший випадок інфікування у Криму: захворів російський військовий

За непідтвердженими даними, одного з російських військовослужбовців госпіталізовано з тяжкою формою інфекційного захворювання.

У мережі пишуть про те, що причиною стало порушення рекомендацій "ГУ МНС Росії у Криму". Раніше "відомство" рекомендувало відмовитися від купання у Північно-Кримському каналі та інших прісних водоймах півострова.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок їхнього теракту частину населених пунктів Херсонської області затопило, а Крим втратив водопостачання через Північно-Кримський канал.

Українські відомства попереджали, що у Дніпро потрапили машинне масло, сміття, частини будівель і не тільки. У зв'язку з цим місцевим жителям заборонили ловити рибу та закликали вживати лише бутильовану воду.

Більш детально про те, чому після підриву Каховської ГЕС вода у Дніпрі стала небезпечною, читайте у матеріалі РБК-Україна.