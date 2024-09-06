У мережі пишуть, нібито працівники ТЦК побили чоловіка в Харкові: реакція омбудсмена

Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на публікацію в соціальних мережах відео, на якому буцімто працівники ТЦК та СП побили чоловіка в Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис посадовця у Telegram.
"У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка", - написав омбудсмен.
Він додав, що для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, його представниця у Харківській області Оксана Червякова:
"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини - необхідна належна реакція та відповідальність", - підсумував Лубінець.
Допис Лубінця (t.me/dmytro_lubinetzs)
Він також оприлюднив відео, про яке йдеться.
Нагадаємо, 5 вересня Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася жителька Закарпатської області. Вона стверджувала, буцімто її батько помер після побиття співробітниками ТЦК.
Лубінець наголосив, що направив запит генпрокурору для встановлення обставин смерті чоловіка. Згодом з'ясувалося, нібито смерть мобілізованого чоловіка сталася через хворобу.
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