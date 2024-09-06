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У мережі пишуть, нібито працівники ТЦК побили чоловіка в Харкові: реакція омбудсмена

Лубінець відреагував на побиття чоловіка в Харкові (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Ірина Костенко

Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на публікацію в соціальних мережах відео, на якому буцімто працівники ТЦК та СП побили чоловіка в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис посадовця у Telegram.

Що саме повідомив Лубінець

"У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка", - написав омбудсмен.

Він додав, що для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, його представниця у Харківській області Оксана Червякова:

  • опрацьовує відповідне питання
  • направила лист до Харківського ОТЦК та СП (з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки)

"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини - необхідна належна реакція та відповідальність", - підсумував Лубінець.

Допис Лубінця (t.me/dmytro_lubinetzs)

Він також оприлюднив відео, про яке йдеться.

Нагадаємо, 5 вересня Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася жителька Закарпатської області. Вона стверджувала, буцімто її батько помер після побиття співробітниками ТЦК.

Лубінець наголосив, що направив запит генпрокурору для встановлення обставин смерті чоловіка. Згодом з'ясувалося, нібито смерть мобілізованого чоловіка сталася через хворобу.

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