У мережі написали, що співробітники ТЦК "побили німецького волонтера". У поліції відреагували

У мережі з'явилася інформація про нібито побиття німецького волонтера співробітниками ТЦК у Чернівецькій області. У поліції розповіли про інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП у Facebook та патрульну поліції Чернівецької області у Facebook .

Чутки про побиття

Сьогодні, 25 жовтня, Telegram-канали почали поширювати інформацію, що у Чернівецькій області сталася бійка за участю співробітників ТЦК.

Інцидент почався з того, що співробітники військкомату зупинили на блокпості вантажівки, на якій одна українська та троє німецьких волонтерів "поверталися до східних регіонів, де роздавали гуманітарну допомогу".

Увагу співробітників ТЦК привернув українець, і вони нібито почали на нього тиснути. У ситуацію втрутився німець - йому "бризнули балончиком в очі, побили і залишили лежати непритомним".

Реакція ТЦК

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що інформація про нібито побиття громадянина Німеччини є неправдивою.

"Представники ТЦК та СП не робили жодних протиправних дій стосовно іноземного волонтера", - додали там.

Деталі від поліції

У свою чергу, поліція розкрила деталі інциденту. За інформацією правоохоронців, близько 06:00 вони зупинили автомобіль Mercedes. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій - громадянин іншої країни, а пасажир перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. До військкомату їхати чоловік відмовився.

На місці перевірки зупинився ще один автомобіль Mercedes, звідки вийшли двоє громадян іншої країни. Вони почали "перешкоджати діям поліцейських".

"Інспектори пояснили, що відбувається, і повідомили, що вони заважають діям поліції. Один з чоловіків почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував. Патрульні застосували до нього сльозогінний газ, наручники та затримали його", - додали в поліції.

Стосовно іноземця склали адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції). Правоохоронці зауважили, що чоловікові стало погано і вони викликали медиків та "поклали у стабільне бокове становище".

"Швидка" прибула за кілька хвилин, чоловіка госпіталізували. У лікарні його оглянули, а згодом відпустили.

У той же час пасажира все ж таки доставили до ТЦК. На нього склали протокол за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Керівництво управління патрульної поліції у Чернівецькій області ретельно перевірить обставини інциденту. Ініційовано службове розслідування.