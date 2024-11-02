Мережею шириться відео про смерть затриманого ТЦК чоловіка у Сарнах: поліція відреагувала

Вчора в Сарнах Рівненської області співробітники поліції затримали чоловіка. Сьогодні мережею шириться інформація про його смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Затримання чоловіка в Сарнах

Патрульна поліція Рівненської області повідомила, що вчора в Сарнах інспектори під час пішого патрулювання отримали повідомлення про конфлікт. Під час перевірки документів з’ясувалося, що один з учасників конфлікту перебуває в розшуку.

Коли йому запропонували проїхати до Сарненського РТЦК для уточнення даних, він почав поводитися агресивно та намагався залишити місце події. На неодноразові попередження не реагував, тож патрульні вирішили його затримати для складання відповідних адмінматеріалів.

Після цього чоловік поскаржився на погане самопочуття, йому викликали швидку. Однак зі слів лікаря, дорогою до медичного закладу громадянин почав гримати у двері та вимагати, щоб медики його відпустили, тому що він добре себе почуває. Чоловік написав відмову від госпіталізації та побіг у невідомому напрямку.

Інформація про смерть затриманого

Білошицький сьогодні повідомив, що по ряду пабліків закидається інформація під негативними заголовками, щодо буцімто смерті затриманого ТЦК та поліцією чоловіка у Рівненській області.

"Дана інформація не відповідає дійсності, а деталі цієї події ще вчора були повідомлені офіційними джерелами. Чоловік, якого затримували, живий і сьогодні спілкувався з представниками правоохоронних органів. Не піддавайтесь маніпуляціям, перевіряйте інформацію", - наголосив він.