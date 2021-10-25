Merck просит одобрить использование таблеток от COVID в ЕС

Merck сообщила, что если препарату будет дан "зеленый свет", он станет первым препаратом для лечения COVID, который не нужно вводить с помощью игл.

В компании сообщили, что таблетки вдвое сократили число госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID.

Результаты исследования были настолько хорошими, что независимые медицинские эксперты, наблюдавшие за ходом испытаний, рекомендовали прекратить их досрочно.

Противовирусная таблетка, которую люди могли бы принимать дома для уменьшения симптомов и ускорения выздоровления, может оказаться революционной, облегчить тяжелую нагрузку на больницы и помочь сдержать вспышки в бедных странах со слабой системой здравоохранения.

Это также укрепило бы двухсторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактика, в первую очередь с помощью вакцинации.